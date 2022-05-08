Москва, , 20:00 — REGNUM США вводят санкции против восьми руководителей Сбербанка, 27 руководителей «Газпромбанка» и США вводят санкции против восьми руководителей Сбербанка и еще 27 из Газпромбанка и рестрикции против Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур, передат ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

При этом отмечается, что речь не идет о полном блокировании операций «Газпромбанка» и замораживании его активов.

По словам американского чиновника, США вводят санкции против «Газпромбанка», который Вашингтон «прежде не затрагивал санкциями». Ограничения вводятся, чтобы создать «леденящий эффект».

«Данные шаги представляют собой продолжение систематического и методичного отрезания России от мировой финансовой и экономической системы», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, СЩА вводят санкций против трёх ведущих российских телеканалов Первого канала, «России-1» и НТВ.

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