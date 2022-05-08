Москва, , 19:45 — REGNUM СЩА вводят санкций против трёх ведущих российских телеканалов Первого канала, «России-1», НТВ. Об этом 8 мая заявил представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, передаёт ТАСС.

Прекращение вещания телеканала Wikiwand.com

Минфин США установил срок завершения сделок с Первым каналом, «Россией-1» и НТВ до 7 июня. Санкции коснутся ограничения коснуться и приобретения телеканалами осветительного, серверного оборудования, программного обеспечения., а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

«Доллары за рекламу, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут предоставляться трем наиболее популярным государственным или контролируемым государством российским телеканалам, которые обеспечивают работу пропагандистской машины», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти дополнили свой санкционный список по России, включив в него восемь российских граждан и 29 организаций.

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