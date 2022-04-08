Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Американские власти дополнили свой санкционный список по России, включив в него, восемь российских граждан и 29 организаций. Об этом сообщило на своем сайте министерство финансов США.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

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В число попавших под санкции оказались группа алмазодобывающих компаний «Алроса», генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко, заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев, глава Росрыболовства Илья Шестаков и председатель правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация США объявила о введении санкций в отношении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, а также против жены и дочери российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов семьи президента России Владимира Путина. Кроме того, под рестрикции попали «Сбербанк» и «Альфа-банк».

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