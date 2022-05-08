Москва, , 19:19 — REGNUM Все страны G7 собираются постепенно сократить или запретить импорт нефти из России, передают РИА Новости со ссылкой на сообщение, распространенное пресс-службой совета национальной безопасности Белого дома США.

Нефтепровод

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Штаты призывают страны G7 отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия.

По его мнению, это нужно, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 8 мая проведёт дистанционную встречу с лидерами стран G7, на которой будут обсуждаться Украина и Россия.

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