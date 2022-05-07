Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Президент США Джо Байден 8 мая проведёт дистанционную встречу с лидерами стран G7, на которой будут обсуждаться Украина и Россия. Об этом говорится в распространённом 6 мая пресс-службой администрации президента графике Байдена.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

пресс-служба Белого дома «В воскресенье президент примет участие в виртуальной встрече лидеров Группы семи под председательством канцлера Германии Олафа Шольца. К лидерам присоединится президент Украины Владимир Зеленский».

Разговор, который начнётся в 18:00 мск 8 мая, будет посвящён «последним событиям» на Украине, поддержке киевского режима, а также «глобальным последствиям» военной спецоперации России и наращиванию антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, США выделяют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $150 млн.

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