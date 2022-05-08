Москва, , 14:45 — REGNUM Золотые звезды Героев России вручил 8 мая военнослужащим-участникам специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российский министр обороны Сергей Шойгу. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу

Уточняется, что церемония вручения военнослужащим медалей «Золотая Звезда» прошла в Национальном центре управления обороной России. При этом отмечается, что указом президента РФ Владимира Путина звания Героя Российской Федерации были удостоены заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

При этом майор Дудин обнаружил вражеский Су-27 ВСУ и уничтожил его в дуэльном бою с первого захода, после чего не раз срывал атаки ВСУ, а подполковник Литвинов прикрыл подбитый самолет товарища тепловыми ловушками, уведя украинскую ракету в сторону.

Также уточняется, что в ходе церемонии Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении своего воинского долга в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях подполковника Дмитрия Литвинова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины