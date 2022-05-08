Москва, 8 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. О героических действиях подполковника Дмитрия Литвинова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 8 мая в Минобороны России.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

Отмечается, что подполковник в составе пары штурмовиков Су-25 вылетел для уничтожения ротного опорного пункта украинских нацистов и после выполнения боевой задачи ведомый самолет Литвинова подвергся обстрелу ракетой ПЗРК врага, в результате чего вышел из строя левый двигатель и произошла потеря управления.

«Подполковник Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это время радикалы выпустили вторую ракету по подбитому самолету и, понимая, что он не выдержит второго удара, подполковник прикрыл ведомого своим самолетом, зайдя ему в хвост и отстрелив инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от подбитого самолета.

«Своими решительными и мужественными действиями подполковник Литвинов спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Североатлантический Альянс ведёт войну против России руками украинских боевиков.