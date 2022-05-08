Загреб, 8 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Киев. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба кабмина.

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«Хорватия продолжит оказывать … помощь Украине, как и помощь по приему украинских беженцев. Визит премьера Пленковича — выражение солидарности и поддержки украинскому народу», — отмечается в сообщении.

Ранее МИД Хорватии сообщил о задержании ВС России хорватского гражданина, воевавшего на стороне киевских властей в Мариуполе.