Тверь, 8 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Несколько муниципалитетов Тверской области присоединились к международной акции «Сад памяти». В этом году акция проводится по всей России в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Высадка деревьев в Тверской области

В этом году Тверская область принимает участие в акции уже в третий раз. В Твери в сквере им. Козакова после проведения субботника высадили 30 кустов сирени. Более пяти тысяч сеянцев ели высадили участники акции в Максатихинском районе. На территории Торопецкого района высадили 10 тысяч сеянцев сосны на площади 2,6 га, а также более 32 тыс. сеянцев ели на площади 10,1 га. Также на землях лесного фонда Старицкого района на площади 6,4 га высажено свыше 21 тыс. сеянцев ели.

В число участников акции вошли образовательные организации в Бежецком, Бологовском, Старицком и Торжокском районах, Вышневолоцком городском округе и Селижаровском муниципальном округе. 13 мая педагоги и обучающиеся центра, ветераны и жители Вышневолоцкого городского округа высадят свой «Сад памяти».

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». Цель акции — высадка по всей стране 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.