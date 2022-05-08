Донецк, , 12:55 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке еще 40 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 8 мая сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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