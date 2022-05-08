Донецк, 8 мая 2022, 12:30 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку из БМ-21 «Град». Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:05 н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
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