Донецк, 8 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Широкой Балке 6 снарядов. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:00 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 7 снарядов.