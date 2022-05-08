Москва, , 12:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам ЛНР, ДНР, а также стран постсоветского пространства и Средней Азии. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Обращения адресованы лидерам и гражданам Азербайджана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а также «народам Грузии и Украины».

Путин отметил, что в этот день отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв сокрушили нацизм.

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