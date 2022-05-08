Мариуполь, ДНР, 8 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты Боевого Братства» вручили 100 тыс. Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, рассказали в пресс-службе МГЕР.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Георгиевская ленточка

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«В этом году впервые за 8 лет жители Мариуполя смогли надеть Георгиевскую ленту — символ Великой Победы. Специально в преддверии 9 мая мы привезли из Москвы и раздали за два дня 100 тыс. лент на улицах города и в гуманитарных центрах «Единой России». Надевая Георгиевские ленты, люди радуются и признаются, что в течение всех этих лет мечтали надеть символ Победы наших дедов и прадедов», — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.