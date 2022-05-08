Москва, 8 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе н. п. Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе н. п. Арциз. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241.