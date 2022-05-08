Донецк, 8 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Более 470 мирных жителей ранены в ДНР за 81 день эскалации. Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«За 81 день эскалации погибли 105 мирных жителей, в т.ч. 3 детей. Ранения различной степени тяжести получили 473 мирных жителя, в т.ч. 39 детей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за 81 день зафиксирован 2571 факт огня со стороны ВСУ, из них с применением тяжелого вооружения — 2318.