Донецк, , 09:28 — REGNUM ВСУ выпустили по Железной Балке 29 гранат из АГС. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 8 гранат из СПГ и 29 гранат из АГС», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов.

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