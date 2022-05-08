Магадан, 8 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Власти Магаданской области готовят документы о наименовании одной из улиц столицы региона Магадана в честь защитников Донбасса, сообщает РИА «Новости».

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»Улица Защитников Донбасса появится в Магадане. В их честь будет названа новая улица. Планируем, что к ноябрю этого года будут оформлены все документы. Борцы с нацизмом 21 века должны навсегда остаться в нашей памяти», — сообщил губернатор региона Сергей Носов.

Носов также предложил нести портреты погибших участников спецоперации в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны во время акции «Бессмертный полк».