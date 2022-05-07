София, 8 мая, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Погружение европейских стран в украинский кризис приведет к тяжелейшим экономическим последствиям в Европе, считает президент Болгарии Румен Радев.

Rumenradev.org Румен Радев

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — цитирует главу болгарского государства РИА Новости.

Ранее Румен Радев выступил против решения парламента Болгарии отправить военно-техническую помощь Украине, назвав его «опасным шагом» к втягиванию Болгарии в конфликт.