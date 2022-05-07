Президент Болгарии предупредил об угрозах Европе из-за украинского кризиса
София, 8 мая, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Погружение европейских стран в украинский кризис приведет к тяжелейшим экономическим последствиям в Европе, считает президент Болгарии Румен Радев.
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Румен Радев
«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — цитирует главу болгарского государства РИА Новости.
Ранее Румен Радев выступил против решения парламента Болгарии отправить военно-техническую помощь Украине, назвав его «опасным шагом» к втягиванию Болгарии в конфликт.