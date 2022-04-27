София, , 14:55 — REGNUM Против предоставления киевскому режиму вооружений высказался президент Болгарии Румен Радев. Он заявил об этом 27 апреля в ходе общения с журналистами.

Президент Болгарии Румен Радев President of Bulgaria Office

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт», — сказал он.

Также Радев указал, что на смену призывам к миру и скорейшему окончанию конфликта на Украине приходит воинственная риторика.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что коалиционный совет правящих партий при правительстве Болгарии не пришел к единому мнению по вопросу оказания военной помощи Украине.