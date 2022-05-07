Донецк, , 11:26 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 ракет из БМ21 «Град». Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ21 «Град», — отмечается в сообщении.

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