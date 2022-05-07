Москва, , 11:00 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Луганское, Сигнальное, Ясиноватое, Красногоровка, Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина Харьковской области. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией ВС России в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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