Москва, , 10:57 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией ВС России в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины.

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