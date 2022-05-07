Донецк, , 09:57 — REGNUM 105 человек, среди них — 3 детей, погибли, 464, в том числе 39 детей, пострадали в ДНР за 80 дней эскалации. Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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За сутки на освобожденной территории ДНР медпомощь получили 5 раненых мирных жителей.

Также за минувшие сутки, с 08:00 6 мая до 08:00 7 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 373 человека, включая 43 ребенка.

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