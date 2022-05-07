Симферополь, , 08:08 — REGNUM Безопасность жителей Херсонской и Запорожской областей обеспечена навсегда. Об этом 7 мая заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Точно знаю, что наш президент не оставит людей без поддержки. Если решение принято, значит, что эти территории освобождены навсегда. … Точно могу сказать: безопасность жителей на освобожденных территориях обеспечена навсегда», — передает его слов РИА Новости.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.