Луганск, , 07:57 — REGNUM ВСУ выпустили 100 снарядов «Града» по Золотому-5. Об этом 7 мая сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по н.п. Золотое-5 с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (100 снарядов)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина 1950 г. р., три мирных жителя получили ранения.

Повреждено 20 жилых домов, средняя школа №4 и Психоневрологический диспансер.