Байден 8 мая обсудит с лидерами G7 Украину и противодействие России
Вашингтон, 7 мая, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 8 мая проведёт дистанционную встречу с лидерами стран G7, на которой будут обсуждаться Украина и Россия. Об этом говорится в распространённом 6 мая пресс-службой администрации президента графике Байдена.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
«В воскресенье президент примет участие в виртуальной встрече лидеров Группы семи под председательством канцлера Германии Олафа Шольца. К лидерам присоединится президент Украины Владимир Зеленский».
Разговор, который начнётся в 18:00 мск 8 мая, будет посвящён «последним событиям» на Украине, поддержке киевского режима, а также «глобальным последствиям» военной спецоперации России и наращиванию антироссийских санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, США выделяют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $150 млн.
Читайте также: Байден готов подписать закон о вооружении Украины по ленд-лизу