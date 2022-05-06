Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Закон, упрощающий оказание военной помощи украинским властям, будет 9 мая подписан американским президентом Джо Байденом, сообщила 6 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент США, уточняет Псаки, подпишет закон «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Этот документ, инициированный рядом сенаторов, уже принял Конгресс США.

Согласно новому закону, у Байдена появятся более широкие полномочия по поставкам ВСУ военной помощи. Это звучит как «предоставление во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей».

Так, американский президент в этом финансовом году, как и в следующем, 2023 г., сможет поручить своей администрации предоставить украинским властям «во временное пользование военную технику и имущество». То же самое может быть предпринято в отношении «стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение» России.

В рамках указанных мер американскому президенту будет необходимо создать «ускоренные механизмы поставок» таких вооружений, причём в срок не позднее чем через 60 дней после принятия закона.

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