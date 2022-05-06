Белград, , 19:27 — REGNUM В демонстрациях в июне 2020 года в Белграде принимали участие «бойцы российского паравоенного формирования «Вагнер». Об этом заявил член координационного совета правящей Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз 6 мая в интервью сербскому изданию «Данас».

Протестуюие в Белграде Скриншот twitter Miroslav Aleksic

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Шормаз отметил, что в демонстрациях «участвовали и какие-то русские, бойцы «Вагнера» и добавил, что это проверенный факт, так как сербская полиция их задерживала.

Политик добавил, что «большое количество дипломатов российского посольства в Сербии участвует в действиях против интересов Сербии», и что сербские спецслужбы располагают соответствующими данными.

Шормаз считает, что в интересах Сербии присоединиться к антироссийским санкциям.

«Сербия должна стать частью современного, свободного, демократического, технологически развитого Евроатлантического мира. Все другое — ложь и обман. Граждане это поймут», — заявил функционер Сербской прогрессивной партии.

Напомним, что ранее Шормаз обвинил Россию в том, что ее целью является дестабилизация всего балканского региона.