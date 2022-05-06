Послом ЛНР в России назначен Родион Мирошник
Луганск, 6 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Журналист, общественный и политический деятель Родион Мирошник назначен полномочным послом Луганской Народной Республики в России. Соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.
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Герб ЛНР
«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», — говорится в тексте указа на сайте главы ЛНР.
Мирошник ранее был советником главы ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, своего посла в России назначили и власти Донецкой Народной Республики. Им стала политический деятель Ольга Макеева.
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