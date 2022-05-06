Луганск, 6 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Журналист, общественный и политический деятель Родион Мирошник назначен полномочным послом Луганской Народной Республики в России. Соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.

Leonid 2 Герб ЛНР

«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», — говорится в тексте указа на сайте главы ЛНР.

Мирошник ранее был советником главы ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, своего посла в России назначили и власти Донецкой Народной Республики. Им стала политический деятель Ольга Макеева.

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