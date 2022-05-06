Донецк, 6 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики (ДНР) в России Ольги Макеевой подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ 6 мая обнародован на сайте главы республики.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, уточняется, что настоящий документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие отдельного отряда специального назначения Росгвардии, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине, удостоены государственных наград.