Москва, 6 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта. Приказ, опубликованный 6 мая на официальном портале правовой информации, распространяется на более чем 50 товарных категорий.

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В Минпромторге пояснили, что механизм вступает в силу 6 мая. Параллельный импорт предусмотрен для товаров, необходимых для промышленности и потребителей. Речь идёт о легализации ввоза в страну продукции зарубежных брендов без разрешения правообладателя.

Так, в перечень вошли живые деревья и луковицы растений, фармацевтическая продукция, духи, шампуни и косметика, хлопок, пряжа и ткани, одежда и обувь. При этом некоторые популярные в России бренды в список не вошли, это Garnier, L’Oreal, Yves Saint Laurent, Pantene, Oral-B, Blend-a-Med и прочие.

Механизм распространяется на ряд автомобильных комплектующих и запчастей, включая шины, а также на многие западные автомобили: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault и другие.

Попали в список музыкальные инструменты и комплектующие, игровые приставки Xbox, Playstation и Nintendo, устройства Apple, Samsung, Canon, HP, Xerox, Toshiba, Dell, телевизионная аппаратура, железнодорожные локомотивы, суда, лодки.

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