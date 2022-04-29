Москва, , 15:17 — REGNUM Параллельный импорт может и должен сдержать рост цен. Но скорее не за счёт конкуренции, а за счёт того, что при проходе товара через границу требования более лояльные, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Отгрузка товара (сс) skeeze

«На этом образуется некая разница. И «серый» импортер транслирует ее потребителям.

Но будет разница или нет, это не самое главное. Главное, чтобы товар был, пока Россия не сможет его заменить чем-то отечественным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельный импорт поможет сдержать рост цен в России на товары из-за границы, считают в российском Минпромторге.

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