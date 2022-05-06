Москва, 6 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Большая часть российских граждан доверяют президенту России Владимиру Путину. Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об это заявили 81,5% граждан страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, показатель одобрения работы российского лидера с 25 апреля по 1 мая составил 78,9%, рейтинг доверия главе государства за этот же период составил 81,5%. При этом деятельность президента не одобрили 13,2% населения, недоверие выразили 15,2% российских граждан.

Добавим, что в опросе, который проводился с 25 апреля по 1 мая методом телефонного интервью, приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ на конец апреля, уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина и уровень доверия к нему составляли 77,7% и 80,6% соответственно. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 29 апреля на сайте исследовательской организации. Не одобряли деятельность российского лидера 14,5% респондентов, не доверяли ему 16,1% опрошенных.

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