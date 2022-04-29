Москва, , 14:45 — REGNUM Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина и уровень доверия к нему составляют 77,7% и 80,6% соответственно. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 29 апреля на сайте исследовательской организации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время деятельность главы государства одобряют 77,7% российских граждан, тогда как в первые дни специальной военной операции России на Украине их доля составляла 70,4%.

Доверяют российскому лидеру 80,6% граждан России против 73% в начале спецоперации.

Не одобряют деятельность президента 14,5% респондентов, не доверяют ему 16,1% опрошенных.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил с 18 по 24 апреля в виде телефонного интервью и охватил 1,6 тыс. граждан старше 18 лет. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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