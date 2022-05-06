Москва, 6 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит с приветственной речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сегодня, 6 мая, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Владимир Путин на параде Победы на Красной площади

Также, по словам Пескова, глава Российского государства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

«9 мая будет выступление Путин на военном параде, а затем по традиции по окончании парада он возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве в 2022 году планируют смотреть 59% жителей России.

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