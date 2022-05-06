Москва, , 12:25 — REGNUM Трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве в 2022 году планируют смотреть 59% жителей России (в 2021 году — 48%). Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Парад Победы на Красной Площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Другие планы у 30% опрошенных: они собираются принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая в своем населенном пункте, посетить храма или могилы ветеранов, поехать отдохнуть с семьей.

Чаще всего смотрят трансляцию: парада Победы на Красной площади люди старше 45 лет (66%), чем молодёжь до 34 лет (43%). Также военный парад нравится смотреть больше женщинам, чем мужчинам — 63% против 56%.

Опрос проведён 4–5 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в параде Победы 9 мая на Красной площади будут задействованы 11 тыс. военнослужащих, 131 единица наземной боевой техники, а в небе пройдут 77 самолётов и вертолётов.

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