Москва, , 16:19 — REGNUM В параде Победы 9 мая на Красной площади будут задействованы 11 тысяч военнослужащих, 131 единица наземной боевой техники, а в небе пройдут 77 самолётов и вертолётов, сообщил 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Парад Победы

«Всего в нём примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов», — сказал глава Минобороны России.

Впервые в параде будут принимать участие «парадные расчёты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища».

«В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», оснащённые автоматизированной системой управления наведением и огнём», — отметил Шойгу.

Кроме того, министр обороны России уточнил, что генеральная репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне намечена на 7 мая.

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