Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Вакцина от COVID-19, производимая американской фармацевтической компанией Johnson & Johnson (J& J), может повысить риск образования тромбов, в связи с чем использование её в США ограничивается. Об этом говорится в распространённом 5 мая заявлении Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при американском минздраве.

Вакцина Johnson & Johnson

Решением регулирующего органа в выданное ранее разрешение на применение вакцины при чрезвычайных обстоятельствах были внесены изменения. Согласно новым формулировкам, гражданам США старше 18 лет следует применять вакцину J& J исключительно в тех случаях, когда им недоступны другие аналогичные разрешённые в стране вакцины, а также если другие вакцины нельзя применять по медицинским показаниям.

По данным экспертов управления, при определённых условиях, хотя и очень редко, в течение одной или двух недель после вакцинации препаратом от J& J может повышаться риск образования «потенциально опасных для жизни» тромбов.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в декабре 2021 года эксперты при Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавирусной инфекции, производимую американской компанией Johnson & Johnson.

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