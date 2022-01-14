Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Данные исследования американской вакцины от коронавируса Johnson & Johnson в Южной Африке показывают, что третья доза препарата на протяжении 1−2 месяцев с эффективностью в 85% защищает от госпитализации при заражении штаммом «Омикрон», сообщает 14 января Reuters.

Вакцина Johnson & Johnson (сс) Prefeitura Campinas

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О результате исследования рассказала глава совета по медицинским исследованиям Южной Африки (SAMRC) Гленда Грей во время брифинга, посвященного четвертой волне коронавируса.

«Вакцина эффективна на 85% и мы выяснили, что столь высокая защита сохраняется в течение двух месяцев», — сообщила Грей.

В исследовании приняли участие 477 234 медицинских работника, привитых препаратом. Примерно половина группы, 236 тысяч человек, прошли ревакцинацию.

Напомним, ранее отдельное исследование в Южной Африке выявило, что две дозы вакцины Pfizer-BioNTech снижают риск госпитализации примерно на 70%.

Отметим, что хотя американский регулятор и одобрил вакцину Johnson & Johnson для применения в США, эксперты советуют гражданам прививаться другими препаратами на фоне случаев возникновения тромбов, связанных с вакциной Johnson & Johnson.

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