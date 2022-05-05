Варшава, 6 мая, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение киевским режимом военной и финансовой помощи Запада на $12 млрд. Об этом со ссылкой на выступление Шмыгаля на донорской конференции в Варшаве, посвящённой сбору средств для помощи Украине, 5 мая сообщает агентство Укринформ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

Денис Шмыгаль «С начала широкомасштабной войны Украина получила более $12 млрд поддержки в виде вооружения и финансовой помощи».

Ранее МВФ сообщил о потребности Киева ежемесячно в $5 млрд только на поддержание украинской экономики. Её восстановление, по мнению МВФ, потребует «огромных» финансовых вливаний.

По словам Шмыгаля, Киев также рассчитывает, что так называемый «фонд восстановление Украины» можно будет финансировать за счёт конфискованного российского имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания продолжит наращивать поставки вооружения Украине, пока киевский режим «будет хотеть этой помощи».

Ранее запрос в конгресс о выделении дополнительно $33 млрд на новую помощь Украине в условиях продолжающейся военной спецоперации России направил президент США Джо Байден.

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