Киев, , 17:30 — REGNUM Украина надеется, что Фонд восстановления Украины можно финансировать за счёт конфискованного российского имущества, заявил 5 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время международной конференции доноров в Варшаве.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, должна быть проведена полная конфискация российского имущества и имущества российских олигархов. При этом Шмыгаль выразил надежду на то, что Украина сможет распоряжаться российским имуществом.

«Сегодня мы услышали о фонде восстановления. Мы услышали о множестве правовых актов, которые создадут условия для деятельности фонда, а также, как будет выглядеть восстановление Украины. Мы надеемся, что этот фонд будет иметь финансирование из пяти источников — международных и финансовых организаций, помощи от гуманитарных организаций, помощи от частных лиц и фирм и, наконец, конфискованное имущество, переданное Украине», — заявил Шмыгаль.

«Я благодарю страны, которые уже начали принимать изменения в законодательство, благодаря которым Украина получит доступ к активам Российской Федерации», — добавил украинский премьер-министр.

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