Минск, 5 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом спецоперации России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану», но предполагает, что она «затянулась».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация) по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — сказал Лукашенко в интервью агентству Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашено заявил, что киевский режим не заинтересован в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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