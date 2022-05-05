Минск, , 12:42 — REGNUM Киевский режим не заинтересован в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью международному информационному агентству Associated Press высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Но почему Украина, на территории которой фактически идёт война, боевые действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — недоумевает белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко считает, что ответ на этот вопрос «можно найти в Вашингтоне». Президент Белоруссии также уверен, что Украина «провоцирует Россию».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, её целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.