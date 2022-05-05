Москва, , 15:25 — REGNUM Реально, даже если бы не было специальной военной операции на Украине, рано или поздно транспортная блокада Крыма была бы прорвана. Пусть не официально, но на уровне коррупции таможенников и поиска контрабандистами дыр в системе, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Крым во время туристического сезона существенно увеличивает свое население, и, соответственно, потребление продовольствия.

Более того, рост спроса больше фактического роста числа потребителей, поскольку отдыхающие склонны потреблять больше, качественнее и по большей цене.

Так что полагаю, украинская блокада никогда реально полноценно не работала. Теперь же эти потоки легализуются, что должно способствовать снижению цен в Крыму.

В то же время для жителей Юга Украины это будет увеличением рынка сбыта и снижением транспортных издержек. А, соответственно, появится смысл увеличивать производство.

Фактически, это дополнительно экономически привязывает регион к России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

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