Симферополь, , 08:00 — REGNUM Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — сказал он РИА Новости.

Он также добавил, что удалось восстановить железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные разблокировали канал, поставляющий днепровскую воду на полуостров. В связи с этим правительство Крыма заявило, что это даст импульс развитию сельского хозяйства, нарастив производство овощей, развивая рыбное и животноводческое хозяйство, а также пищевую промышленность.

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