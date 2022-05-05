Симферополь, 5 мая 2022, 08:00 — REGNUM Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Он также добавил, что удалось восстановить железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные разблокировали канал, поставляющий днепровскую воду на полуостров. В связи с этим правительство Крыма заявило, что это даст импульс развитию сельского хозяйства, нарастив производство овощей, развивая рыбное и животноводческое хозяйство, а также пищевую промышленность.
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