Москва, 5 мая, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Реально, даже если бы не было специальной военной операции на Украине, рано или поздно транспортная блокада Крыма была бы прорвана. Пусть не официально, но на уровне коррупции таможенников и поиска контрабандистами дыр в системе, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Крым во время туристического сезона существенно увеличивает свое население, и, соответственно, потребление продовольствия.

Более того, рост спроса больше фактического роста числа потребителей, поскольку отдыхающие склонны потреблять больше, качественнее и по большей цене.

Так что полагаю, украинская блокада никогда реально полноценно не работала. Теперь же эти потоки легализуются, что должно способствовать снижению цен в Крыму.

В то же время для жителей Юга Украины это будет увеличением рынка сбыта и снижением транспортных издержек. А, соответственно, появится смысл увеличивать производство.

Фактически, это дополнительно экономически привязывает регион к России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

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