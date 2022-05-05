Москва, 5 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Неонацисты, заблокированные на «Азовстали», уподобились даже не террористам, которые выдвигают политические требования, а банальным уголовникам, которые готовы менять заложников на еду. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Следующим требованием будет ящик водки, миллион долларов мелкими купюрами и самолет до Америки?» — рассуждает Миронов.

Происходящие в Мариуполе события окончательно разрушают образ «украинских патриотов», который столько лет пытались придать себе неонацисты, говорит он.

«Насколько помню, ООН, Международный комитет Красного Креста и другие правозащитники очень беспокоились насчет страданий мирного населения в Мариуполе. Самое время дать адекватную оценку тому, что делают сейчас неонацисты. И на этом фоне оценить усилия Российской армии, которая в прямом смысле кормит людей и восстанавливает нормальную жизнь в городе», — добавил Миронов.

Требования украинских военных с завода «Азовсталь» по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.