Циолковский, Амурская область, , 18:18 — REGNUM Украинская сторона на переговорах ведёт себя так, что достичь договорённостей не получается, поэтому спецоперация на Украине будет продолжаться до её полного завершения, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Отметив, что непоследовательность Киева «по принципиальным вопросам создаёт известные трудности для достижения окончательных договорённостей, приемлемых для всех на переговорном треке», президент сказал:

«И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до её полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции».

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