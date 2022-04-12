Циолковский, Амурская область, 12 апреля 2022, 18:18 — REGNUM Украинская сторона на переговорах ведёт себя так, что достичь договорённостей не получается, поэтому спецоперация на Украине будет продолжаться до её полного завершения, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин.
Отметив, что непоследовательность Киева «по принципиальным вопросам создаёт известные трудности для достижения окончательных договорённостей, приемлемых для всех на переговорном треке», президент сказал:
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