Вена, 5 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Австрии цены на энергию для домохозяйств выросли в марте на рекордные 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 5 мая сообщило Австрийское энергетическое агентство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

«Такое повышение цен на топливо и мазут, которое мы наблюдали в марте, — это что-то новое», — сказал управляющий директор агентства Франц Ангерер.

Отмечается, что цены на энергоносители для домашних хозяйств по сравнению с февралём увеличились на 14,5%. Таким образом, австрийские домохозяйства заплатили на 16,6% больше за электроэнергию, чем год назад, и на 1,3% больше, чем в феврале.

Сообщается, что цены на мазут в марте резко выросли, увеличившись на 118,5% по сравнению с мартом 2021 года, т.е. более чем вдвое. В сравнении с февралём рост составил 51,5%.

Агентство прогнозирует, что рост цен на топливо продолжится.

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